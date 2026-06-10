Ивилина Алексиева: Спорът за разпределението на местата в ЦИК показва дефект в Изборния кодекс

Спорът около разпределението на местата в ЦИК разкрива дефект в Изборния кодекс. Това заяви бившият председател на Централната избирателна комисия (ЦИК) Ивилина Алексиева пред NOVA NEWS. По думите ѝ става дума за непълнота в чл. 46, ал. 8, която не предвижда ситуация на ясно парламентарно мнозинство.

Тя поясни, че народните представители не са отчели хипотеза, при която една политическа сила доминира в парламента, какъвто е настоящият случай.

„Ако Законът се чете буквално, мандатите в ЦИК се разпределят пропорционално, като при равни остатъци най-малката партия или коалиция взима мандата. Логиката на това е стимулиране на най-малките. Равни мандати имат ПП-ДБ и ДПС и при изпълнение на Закона наистина би трябвало да отиде при ДПС, защото имат по-малко народни представители", посочи Алексиева.

Според нея именно в тази конструкция се появява напрежението, тъй като различните тълкувания водят до различни резултати. „Това, което искат от ПП-ДБ, е гласовете за първата политическа сила, която би трябвало да има 8, но има 7 места, да бъдат извадени от уравнението и след това пропорцията да се направи между останалите политически сили. Тогава остатъкът ще се промени и ПП-ДБ би имала един глас повече. Това може би е по-справедливо, но не го пише в Закона", допълни тя.

По думите на Алексиева президентският указ и методиката към него стриктно следват закона, независимо от критиките на част от парламентарните групи. Тя смята, че именно сега е моментът за законодателни промени. „Нека най-накрая да направим с разум промени в Изборния кодекс, които са съществени и ще допринесат за развитието на изборния процес", призова бившият шеф на ЦИК.

Тя допълни, че дори и при промени в текста, те няма да се отразят на настоящия състав на комисията. „Ако този текст се промени, след това не може да се промени съставът на ЦИК, защото вече положението е „заварено". По думите ѝ това може да се случи в следваща Централна избирателна комисия след пет години.

Алексиева коментира и качествата на номинираните за новия състав на ЦИК, като отбеляза, че част от тях имат добър управленски опит и познават изборния процес. „Голяма част от лицата, номинирани за следващата Комисия, притежават управленски умения", посочи тя.

Тя подчерта, че познанието на изборното законодателство е ключово, тъй като комисията няма време за обучение по време на избори. „ЦИК работи много интензивно и няма време да се учи по време на избори. Предстоящата Комисия ще се учи много. Има два-три месеца до старта на подготовката на президентските избори", припомни Алексиева.

Тя посочи още че предстоящите президентски избори са по-лесни за организационно провеждане, тъй като голяма част от решенията вече са взимани в предишни изборни цикли. „Добрата новина е, че президентските избори, които предстоят, са най-лесните за организация", каза тя. По думите ѝ ключово ще бъде новата ЦИК бързо да влезе в работен режим и да координира ефективно с останалите институции.