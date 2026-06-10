Областният управител на Ловеч предлага пътят за Плевен да стане четири ленти

Областният управител на Ловеч Пламен Христов ще изпрати писмо до Агенция „Пътна инфраструктура" с предложение за разширяване на пътя Плевен-Ловеч на територията на двете области. На пресконференция Христов каза, че предлага пътят да бъде четирилентов.

„Разговарял съм с ръководството на Агенция „Пътна инфраструктура", предстои да изготвим писмото. Такова вече има от страна на областния управител на Плевен и народните представители от област Плевен", посочи Христов.

По думите му след завършване на участъка от автомагистрала (АМ) „Хемус" този път ще е натоварен от движението на тежкотоварни автомобили през Ловешка област в посока Ловеч, Троян, Велико Търново и Русе.

„Трябва незабавно да се започне да се работи в тази посока, за да може при пускане на тези участъци от магистралата пътят да е готов", добави областният управител.

Той каза още, че предстои проектиране за поставяне на ограничителни колчета на територията на Ловешка област по пътя Плевен – Ловеч – Троян, защото там също стават много катастрофи при неправилно изпреварване на забранени участъци.

Христов добави, че ще бъде извършена проверка след сигнали за движение на тежкотоварните камиони с висока скорост, както и за шофиране на неправоспособни водачи на територията на село Баховица. Засилен ще бъде контролът и на входа на Априлци, където ще бъде поставена повдигната неравност, която да ограничи скоростта на шофьорите.

Областният управител е поставил пред компетентните институции въпроса за изграждане на кръгово кръстовище на пътя Ловеч – Казачево - Стефаново на кръстовището с п. в. Дъбрава, тъй като е участък с чести пътни инциденти, неспазвайки знаците за предимство.

Продължава ремонтът на третокласния път Угърчин - Луковит.