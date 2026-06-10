Матурата по литература с най-добър резултат, откакто се провеждат изпитите - средно 4,39 (Обзор)

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За първи път 100 работи са анулирани заради прилики или буквално сходство

Средният резултат от матурата по български език и литература тази година е най-висок от 2008-а - годината, в която за първи път се провеждат задължителни зрелостни изпити. Абитуриентите са получили средно 60 точки, или добър 4,39.

На втория зрелостен изпит по профилиращ предмет резултатът е 71,09 точки, което означава много добър 4,89.

На матура по български език и литература са се явили 49 106 абитуриенти, а на втората задължителна - 23 618. Общо се проведоха 82 матури по различни предмети.

Отличниците тази година са 338 - зрелостници с по две шестици, като

четирима ученици са постигнали максималните 100 точки и на двете матури

Броят на тези, които са получили оценка поне 5,50 и по-висока, се е увеличил с 42% спрямо миналата година.

Това обяви Таня Панчева, заместник-министър на образованието, при представянето на анализа на резултатите от тазгодишните изпити. Таня Панчева Вторият най-предпочитан предмет отново беше английският език, но има тенденция за нарастване на интереса към матурите по математика и предприемачество. Това радвало експертите от МОН, защото задачите развиват умения за логическо мислене, решаване на проблеми, финансова грамотност и предприемчивост.

Увеличение на резултатите има почти по всички предмети. По предприемачество се е повишил с над 7 точки. По математика - с близо 2. По биология и здравно образование расте с над шест точки, а по география и икономика - с почти три.

По-ниски са резултатите по химия, изобразително изкуство, информационни технологии, философия, история, но това са изпити, на които не се явяват голям брой абитуриенти.

Най-високи са оценките в София, Смолян и Пловдив

100 изпитни работи са анулирани заради установено сходство, което се прави за първи път. В тях имало идентични отговори на две или повече задачи - съвпадат почти или напълно по структура, отговори, формулировки или като решения до степен, която изключва възможността за самостоятелно изготвяне. 7 работи пък са анулирани заради нарушена анонимност. Тези абитуриенти имат право да се явят на матурите още на следващата сесия през август - септември.

“Получихме сигнали от оценители от цялата страна, които имаха съмнение за идентичност в изпитни работи. Направени бяха многократни проверки, защото осъзнаваме отговорността за съдбата на зрелостниците. С анулирането на изпитните работи бихме искали да заявим ясната позиция на Министерството на образованието и науката срещу всички опити за преписване и респективно за неправомерно получаване на по-високи оценки”, обясни Таня Панчева.

В 21-а задача например се изискваше в текст до пет изречения абитуриентите да защитят или да опровергаят твърдението, че младите хора не се нуждаят от спасяване. “Това е задача, която изисква изразяване на собствено мнение. Очевидно е, че не е възможно този отговор да бъде предварително заучен и възпроизведен по време на изпита, тъй като трябва формулиране и аргументиране на собствена позиция”, обясни експертът по литература в МОН Александър Трингов. (Виж двата еднакви текста на снимката.)

Идентични текстове има и в последната задача - “Авторитетите днес”.

Авторитетите, които са посочвали абитуриентите, са от различни сфери на живота - и от миналото, и от настоящето, но от МОН не посочиха конкретни имена. Много ученици писали, че инфлуенсърите са новите авторитети, както “24 часа” разказа по впечатления на проверяващи.

Всъщност

70% са избрали да пишат есе

Все пак има леко увеличение на зрелостниците, които пишат интерпретативно съчинение.

Средният успех на завършващите професионални гимназии и паралелки на държавния изпит за придобиване на професионална квалификация е съизмерим с миналогодишния - много добър (4,54). Много силни резултати са постигнати при защита на дипломен проект, където отличните оценки са близо 15%.

Най-високи са резултатите на ученици, обучавани в специалности от направления “Информатика”, “Архитектура и строителство”, “Администрация и управление” и “Ресторантьорство и кетъринг”.