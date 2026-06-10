Почина един от създателите на Metropolis DJ STEVEN

Почина един от създателите на най-влиятелното българско движение за електронна музика на Metropolis.

Тъжната новина съобщиха от екипа на Metropolis във фейсбук.

Ето какво написаха те:

Отиде си нашият скъп приятел, нашата сродна душа и ние не можем да намерим думите, с които да опишем празнината в сърцата ни.

Може би защото и ние като него общувахме с вас чрез музиката.

Общуване, което той владееше до съвършенство. Независимо дали пред 80 души в някой клуб, пред 8000 души в зала Фестивална или пред 18 000 на Стрийт парада в княжеската градина. Усмихнатият магьосник, който винаги просрочваше края на партитата ни, за да ни пусне още малко красива и истинска музика, този път избърза с последното си парче. Техното е част от неговата ДНК. От всички нас зависи да съхраним ритъма и духа на сцената такава, каквото той я обича. Ще го пазим в сърцата си така, както е на тази снимка – усмихнат и готов да подаде ръка на всеки.

Нашият Стефан, вашият приятел, който, вярваме, че в момента весели ангелите в небесната дискотека така, както никой преди него.

През следващите дни ще съобщим кога ще се състои опелото, за да изпратим Стефан както подобава.

Стефан Крачанов, познат на публиката като DJ Steven започва професионалната си кариера в края на 80-те години, силно повлиян от ранния хип-хоп, като през 1993 г. става DMC шампион на България. Година по-късно представя страната ни на световните финали в Лондон и за първи път е обявен за най-добър диджей у нас. През 1996 г. заедно с Ясен Петров и DJ Smurf (Ивайло Георгиев) основава движението Metropolis, с което пренася световната електронна сцена в България и организира исторически партита с легенди като Карл Кокс и Свен Вет. Признат за „кръстника на българското техно", той остава живата памет и един от най-важните визионери на клубната ни култура.