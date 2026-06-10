Трима са кандидатите за ректор на Алма матер, изборът на 7 юли (Обзор)

Трима са кандидатите за ректор на Софийския университет, съобщиха от ректората.

Проф. дфзн Георги Райновски е декан на Физическия факултет. Георги Райновски

Проф. д-р Елиза Стефанова е издигната от Общото събрание на Факултета по математика и информатика, тя е досегашен председател на Националната агенция за оценяване и акредитация. Елиза Стефанова

Третата кандидатура е на проф. дпн Милен Замфиров, декан на Факултета по науки за образованието и изкуствата, издигната от Факултетния съвет. Милен Замфиров Той бе един от кандидатите и в предишните избори през 2023 г., когато ръководител на СУ стана проф. Георги Вълчев. Сега предсрочно се избира нов, след като той стана министър на образованието и науката.

Комисията по предложенията за органи на управление е преценила, че кандидатурата на досегашния зам.-ректор проф. д-р Мадлен Данова от Факултета по класически и нови филологии не отговаря на изискванията. Предложиха я 74 членове на академичната общност, но навършва 65 г. малко преди изтичането на мандата. Още не е ясно дали проф. Данова ще оспорва решението на комисията.

Новият ректор ще довърши мандата на проф. Вълчев, който е от 2023 до 2027 г. С негова заповед от 15 май т.г. за временно изпълняващ длъжността бе назначен доц. д-р Първан Първанов, бивш декан на Факултета по математика и информатика. Той може да заема поста за не повече от 6 месеца.

Изборът на нов ректор от Общото събрание на СУ ще бъде на 7 юли. Тримата кандидати ще проведат срещи с академичната общност по ред, определен с жребий, организиран от Комисията по предложенията за органи на управление и контрол на университета. Те ще се проведат от 17,30 часа в аулата. На 16 юни е срещата с проф. Замфиров, на 17-и с проф. Стефанова, а на 22 юни - с проф. Райновски. (24часа)