Депутатите най-сетне ще си замразят заплатите – на 4236 евро основната (Обзор)

Но си оставят възможност пак да ги коригират с приемането на бюджета

След многократни заричания, че депутатските заплати ще бъдат замразени, и последващи отлагания от “Прогресивна България” най-сетне внесоха обещания текст.

Това се случва почти два месеца след изборите на 19 април. В деня след вота “24 часа” призова новите избраници да замразят високите си възнаграждения, които сега нарастват автоматично на всеки три месеца според размера на средната заплата в обществения сектор. Депутатската е равна на 3 средни за страната.

Отпадане на преизчислението ѝ на всяко тримесечие предлагат от “Демократична България”, като парите се замразят на нивото от месец март.

По данни на НСИ средномесечната заплата в обществения сектор за март 2026 г. е 1412 евро. Това означава, че депутатите ще вземат 4236 евро на месец. В тази сметка обаче не влизат парите за стаж, участие в комисиите на НС или ръководни парламентарни постове, както и прословутите 2/3 към заплатата за офиси, сътрудници и представителни разходи, които често се събират в касата на групата.

Във внесеното проекторешение за промяна в правилника на НС обаче е оставена вратичка за актуализиране на парите на депутатите - през държавния бюджет. Заплатите им може и да се увеличат “в съответствие с политиката по доходите в бюджетната сфера съгласно предвиденото в закона за държавния бюджет за съответната година”, пише в предложението на ПБ.

Иначе като мотиви за замразяването мнозинството посочва нуждата от по-висока фискална предвидимост и прозрачност. Така се въвеждал и единен подход при планирането на публичните разходи, който заменя досегашното автоматично индексиране.

Премиерът Румен Радев и вицето му и финансов министър Гълъб Донев обявиха миналия месец, че ще бъде замразен ръстът на заплатите на всички изборни длъжности. “Времената искат рестрикции и политиците трябва първи да дадем пример”, каза тогава Радев. После обаче темата изобщо не беше повдигната при приемането на правилника за работата на Народното събрание. Едва след като всички текстове минаха, шефът на парламентарната група на ПБ Петър Витанов анонсира, че отново ще отворят правилника заради заплатите. Но не се случи и на 29 май, както той обеща. Оправданието бе, че финансовото министерство им пратило методиката чак след като изтекъл срокът за предложения по правилника.

Сегашният проект още не е разпределен по комисии.