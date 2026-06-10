Назначиха Борис Михайлов отново за шеф на НАП, първия път смени Спецов (Обзор)

Юристът е с опит и от приходната агенция, и като адвокат по данъчно право. Има и диплома на икономист, оглавявал е фонд “Земеделие”

Опитен юрист с икономическо образование отново ще бъде начело на НАП. По предложение на финансовия министър Гълъб Донев кабинетът назначи Борис Михайлов на освободения от Милена Кръстанова пост. Тя е депозирала искане за освобождаване от длъжността.

За първи път Михайлов оглави приходната агенция на 5 август 2022 г., когато на власт дойде служебният кабинет на Гълъб Донев. Тогава той зае мястото на Румен Спецов, който беше отстранен, за да се върне начело на данъчната агенция едва с идването на власт на правителството на Николай Денков година по-късно. Преди да застане първия път начело на НАП, Борис Михайлов за около една година ръководеше Държавен фонд “Земеделие”.

Кариерата му на шефския пост в НАП първия път обаче се оказа кратка - едва 305 дни

На 6 юни 2023 г. той бе освободен, за да може още на следващия ден Румен Спецов отново да оглави агенцията. Официалният мотив за освобождаването на Михайлов тогава беше ниска събираемост от ДДС, но в действителност финансовият министър Асен Василев настояваше да работи със Спецов като шеф на данъчните.

Според официалната справка за биографията му Борис Михайлов

има завършени две магистратури

– по икономика в Университета за национално и световно стопанство и по право в курс по мениджмънт в САЩ, както и квалификационни курсове в България в областта на приватизацията и приватизационните фондове, стоковите, фондовите и валутните борси.

Бил е ревизор в Министерството на финансите, данъчен инспектор и началник на отдел в данъчната администрация, както и собственик и управител на консултантска фирма в областта на финансите и правото. Над 10 години е работил като адвокат по данъчно и наказателно право. От 10 юни 2021 г. до 4 март 2022 г. беше изпълнителен директор на Държавен фонд “Земеделие”.

Имуществените му декларации от времето, когато е заемал поста,

показват завидно благосъстояние

- имал е спестявания и наличности за над 1 милион лева, два апартамента в София по над 200 кв. метра.