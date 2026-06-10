Здравната каса остана без ръководство (Обзор)

“Здравеопазването има нужда от спокойствие, стабилност и предвидимост”. С тези думи управителят на НЗОК доц. Петко Стефановски обяви, че е подал оставка. Отговорът му дойде, след като от “Прогресивна България" и ДПС внесоха проекторешения за предсрочното прекратяване на мандата му.

В мотивите си от партията на Румен Радев пишат, че доц. Стефановски системно не изпълнява задълженията си по отношение на контролната дейност. Според тях това води до повишаване на разходите и поставя в риск цялостното функциониране на здравната система - болничната и извънболничната медицинска помощ, разходите за лекарства, медицински изделия, диетични храни и пр.

Заедно с оставката на шефа на касата мнозинството поиска освобождаването и на заместника му Момчил Мавров. А първи искане за Мавров внесоха от “Демократична България”. На ключови позиции в сферата на здравеопазването продължават да са хора, които са символ на модела, който настоящата власт щяла да промени, посочи съпредседателят на ДБ Ивайло Мирчев. По-късно към искането се присъединиха и от ДПС, които заявиха, че цялото ръководство на НЗОК трябва да бъде сменено. Като доводи от партията изтъкнаха “несправяне с натрупаните проблеми в областта на здравната система от настоящото ръководство”.

Подуправителят Момчил Мавров отговори: “В последните дни отново съм обект на политически внушения, които не се опират на факти. Стремежът да бъде компрометирана работата ми в НЗОК не е от вчера. Работата ми винаги е била водена от един принцип - пациентът и общественият интерес са над всичко. Останалото е шум, политически интерпретации и удобни внушения.” Така остави впечатление, че няма намерение да се оттегля. Привечер в сряда обаче стана ясно, че все пак и той е подал оставка. “Без политическо доверие управлението е немислимо”, обяви Мавров.

На първото си заседание парламентарната комисия по здравеопазване поиска от институциите и съсловните организации, партньори на касата, становища по проекторешенията за освобождаване на шефовете ѝ. Даде им 7-дневен срок.