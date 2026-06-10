3 г. условно за смъртта на рускиня, блъсната от мотоциклетист в Асеновград

Оксана Ужиканова пресичала на 30 м от пешеходна пътека, изскочила внезапно и водачът Васил Ангелушев не я видял

3 години условно с изпитателен срок от 4 години и 6 месеца и 54 месеца без книжка е присъдата на 34-годишния Васил Ангелушев от Асеновград, който на 23 май м. г. блъсна с мотоциклета си пешеходката Оксана Ужиканова и на 6 юни тя почина. Жената пресичала на 30 м от пешеходна пътека ул. "Александър Стамболийски", изскочила внезапно и мотористът не я видял и я ударил. Тя паднала и ударила главата си в бордюра на тротоара, тялото й било на платното. Ангелушев спрял и застанал до нея, за да не я блъсне и друго превозно средство. Обадил се на телефон 112 и съобщил за инцидента. "Тя изскочи пред мотора ми", обяснил той. Още петима души са позвънили на спешния телефон и обяснили, че от главата на блъснатата жена тече много кръв.

Васил Ангелушев призна вината си за катастрофата пред Окръжния съд в Пловдив. "Съжалявам, че нямах 10 секунди повече", каза той.

Прокурорът по делото Анелия Трифонова поиска наказание под минимума по закон, защото пешеходка е пресичала неправилно и е тичала, тоест шофьорът не е имал време да я види, а и смъртта й е плод на случайност - дължи се на удара в ръба на тротоара. Загиналата е омъжена у нас рускиня и адвокатът на близките й Веселин Бозев обясни, че няма как загиналата да е тичала, защото е носела 2 торби с разсад, които тежат, а и жената е на 47 години.

Адвокатката на подсъдимия Лалка Минцева подчерта, че Ангелушев се е движил с разрешената скорост от 40 км/час, а след удара е е направил всичко възможно да помогне. "Искам справедлива присъда, каквато и да е, ще я приема", каза в последната си дума Васил Ангелушев.

Присъдата е 3 години условно след редукцията с една трета, която се полага за направеното признание. Тя не е окончателна и може да бъде оспорена пред Апелативния съд.