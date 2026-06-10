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Премиерът Радев на среща с президента на Албания Бегай: Свързаността е ключът към успешното развитие на нашия регион

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Румен Радев по време на срещата си с албанския президент Байрам Бегай СНИМКА: МС

Свързаността е ключът към успешното развитие на нашия регион, която създава повече възможности за инвестиции и за интензивни бизнес контакти. Това заяви министър-председателят Румен Радев по време на срещата си с албанския президент Байрам Бегай. В хода на разговора им в Министерския съвет двамата обсъдиха потенциала за задълбочаване на двустранното сътрудничество в редица сфери от взаимен интерес, съобщиха от МС. 

Премиерът Радев акцентира върху възможностите за взаимодействие в търговията, транспорта, взаимните инвестиции, културата, образованието и туризма. Специален акцент в срещата беше поставен върху значението на Коридор № 8 като стратегически важна транснационална ос, която е ключовa за подобряване на регионалната свързаност.

В рамките на срещата премиерът Радев поздрави президента Бегай за съществения напредък на Албания в процеса на европейска интеграция. Министър-председателят изтъкна и ролята на българското национално малцинство като мост на приятелство между България и Албания.

На срещата беше отбелязано доброто партньорство на двете държави в рамките на регионалното сътрудничество. Изтъкнат беше и споделеният съюзнически ангажимент на България и Албания в НАТО за гарантирането на регионалната сигурност. 

Румен Радев по време на срещата си с албанския президент Байрам Бегай СНИМКА: МС
Румен Радев по време на срещата си с албанския президент Байрам Бегай СНИМКА: МС

Румен Радев по време на срещата си с албанския президент Байрам Бегай СНИМКА: МС
Румен Радев по време на срещата си с албанския президент Байрам Бегай СНИМКА: МС

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