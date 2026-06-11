Шефът на монтанската болница награди две медицински сестри за 50 години работа

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Изпълнителният директор на монтанската болница д-р Тони Тодоров награди две медицински сестри за високи постижения, хуманно отношение към пациентите и 50 години непрекъсната работа в МБАЛ „Д-р Стамен Илиев".

Д-р Тодоров връчи плакети на Йорданка Петрова и Румяна Евстатиева с благодарност за дългогодишната им дейност и заслуги.

И двете сестри, макар прехвърлили 70 години, продължават да работят.

Йорданка Петрова е в детското отделение. Казва, че децата преди и сега са различни, но боледуват от едни и същи болести. Но сега доста повече са пациентите в тийнейджърска възраст, които идват по спешност в педиатрията заради интоксикации, натравяния с алкохол и други субстанции.

Половинвековната кариера на Румяна Евстатиева е преминала в четири отделения. Била е в реанимация, ортопедия, физиотерапия, а днес е при пациентите с белодробни заболявания, пневмонии, туберкулоза в отделението по фтизиатрия.