Съдът увеличи присъдите на близнаците Асенови и Бисер Митрев за побоя над Слави Ангелов, ще лежат по 6 г. в затвора

- Магистратите от Софийския апелативен съд признаха братята и техния приятел за виновни и по обвинението за престъпен сговор
- Пет години лишаване от свобода тримата получиха за причиняването на множество телесни повреди на главния редактор на "168 часа", като към това наказание беше прибавена още една година
По 6 години затвор получиха тримата мъже, подсъдими за жестокото нападение на главния редактор на "168 часа" Слави Ангелов. Присъдата обяви състав на Софийския апелативен съд в късния следобед в сряда. С нея наказанието на братята близнаци Георги и Никола Асенови и Бисер Митрев беше увеличено от 5 години, дадени им от Софийския градски съд, на 6 години лишаване от свобода.
Побоят над журналиста стана пред дома му вечерта на 17 март 2020 г. в разгара на пандемията. След бруталното нападение животът на Слави Ангелов беше спасен от медиците в болница "Царица Йоанна". Той е с много тежки наранявания - счупени крак и нос, белодробна травма, множество наранявания по главата и тялото. Възстановяването му продължава месеци наред.
Братята близнаци Георги и Никола Асенови и Бисер Митрев са задържани на 23 април 2020 г. В края на януари 2025 г., точно четири години след старта на делото срещу тях, беше обявена присъдата на първата инстанция.
Процесът се разви далеч по-експедитивно в Софийския апелативен съд, където приключи само в рамките на половин година с увеличено наказание за тримата.
Апелативните магистрати Александър Желязков, председател на състава, и членове Атанаска Китипова и Десислав Любомиров, който е докладчик по делото, признаха Асенови и Бисер Митрев за виновни и по обвинението за престъпен сговор, за което бяха оправдани на първата инстанция. За него наказанието им е по три години затвор. За телесните повреди е 5 години затвор, като общата присъда беше увеличена с още една година и така става 6 г. лишаване от свобода.
В своята пледоария прокурорът от Софийската апелативна прокуратура Нина Янева настоя присъдата на първата инстанция да бъде отменена в своята оправдателна част и потвърдена в осъдителната. Тя посочи, че е установено по категоричен начин връзката на тримата с престъплението, както и аргументацията, която ги е движела.
В правото си на последна дума Георги и Никола Асенови и Бисер Митрев бяха крайно лаконични, като само обявиха, че се присъединяват към казаното от защитниците им.
Повече от час продължи пледоарията на адвокат Надежда Ковачева, която е повереник на Слави Ангелов. Тя изтъкна, че има неопровержими доказателства срещу подсъдимите. Адвокат Ковачева подчерта, че нападението е планирано, като за това говори и фактът, че се случва в ден вторник, когато се предава за печат "168 часа", и главният редактор се прибира по-късно в дома си. Друг важен момент е, че за престъплението предватилено е закупен автомобил "Опел Астра", който на 3 април 2020 г. Митрев иска да върне на собственика срещу почерпка. Собственикът сам се явява в полицията да свидетелства. Автомобилът, ползван от Никола Асенов, е заснет в района на местопрестъплението. Самия жесток побой е около минута.
Адвокат Ковачева посочи, че след мигновената загуба на съзнание, Слави Ангелов е разбирал, че се задушава и изпитва болка, губи сили от загуба на кръв, не вижда - зрението му е нарушено. Свидетелите очевидци потвърждават по време на разпитите, че главният редактор на "168 часа" се е мъчил, стенел, задушавал от стичащата се кръв, от крака му е бликала кръв като фонтан. Всичко това говори за особената жестокост на престъплението.
В своите пледоарии адвокатите на Асенови и Бисер Митрев - Ина Лулчева и Тервел Георгиев поискаха тримата да бъдат оправдани, делото да се върне на първата инстанция, или по-леки присъди.