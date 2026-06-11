Съдът увеличи присъдите на близнаците Асенови и Бисер Митрев за побоя над Слави Ангелов, ще лежат по 6 г. в затвора

Магистратите от Софийския апелативен съд признаха братята и техния приятел за виновни и по обвинението за престъпен сговор

Пет години лишаване от свобода тримата получиха за причиняването на множество телесни повреди на главния редактор на "168 часа", като към това наказание беше прибавена още една година

По 6 години затвор получиха тримата мъже, подсъдими за жестокото нападение на главния редактор на "168 часа" Слави Ангелов. Присъдата обяви състав на Софийския апелативен съд в късния следобед в сряда. С нея наказанието на братята близнаци Георги и Никола Асенови и Бисер Митрев беше увеличено от 5 години, дадени им от Софийския градски съд, на 6 години лишаване от свобода.

Журналистът и главен редактор на “168 часа” и сп. “Космос” Слави Ангелов

Побоят над журналиста стана пред дома му вечерта на 17 март 2020 г. в разгара на пандемията. След бруталното нападение животът на Слави Ангелов беше спасен от медиците в болница "Царица Йоанна". Той е с много тежки наранявания - счупени крак и нос, белодробна травма, множество наранявания по главата и тялото. Възстановяването му продължава месеци наред.

Братята близнаци Георги и Никола Асенови и Бисер Митрев са задържани на 23 април 2020 г. В края на януари 2025 г., точно четири години след старта на делото срещу тях, беше обявена присъдата на първата инстанция.

Процесът се разви далеч по-експедитивно в Софийския апелативен съд, където приключи само в рамките на половин година с увеличено наказание за тримата.

Апелативните магистрати Александър Желязков, председател на състава, и членове Атанаска Китипова и Десислав Любомиров, който е докладчик по делото, признаха Асенови и Бисер Митрев за виновни и по обвинението за престъпен сговор, за което бяха оправдани на първата инстанция. За него наказанието им е по три години затвор. За телесните повреди е 5 години затвор, като общата присъда беше увеличена с още една година и така става 6 г. лишаване от свобода.

В своята пледоария прокурорът от Софийската апелативна прокуратура Нина Янева настоя присъдата на първата инстанция да бъде отменена в своята оправдателна част и потвърдена в осъдителната. Тя посочи, че е установено по категоричен начин връзката на тримата с престъплението, както и аргументацията, която ги е движела.

В правото си на последна дума Георги и Никола Асенови и Бисер Митрев бяха крайно лаконични, като само обявиха, че се присъединяват към казаното от защитниците им.

Повече от час продължи пледоарията на адвокат Надежда Ковачева, която е повереник на Слави Ангелов. Тя изтъкна, че има неопровержими доказателства срещу подсъдимите. Адвокат Ковачева подчерта, че нападението е планирано, като за това говори и фактът, че се случва в ден вторник, когато се предава за печат "168 часа", и главният редактор се прибира по-късно в дома си. Друг важен момент е, че за престъплението предватилено е закупен автомобил "Опел Астра", който на 3 април 2020 г. Митрев иска да върне на собственика срещу почерпка. Собственикът сам се явява в полицията да свидетелства. Автомобилът, ползван от Никола Асенов, е заснет в района на местопрестъплението. Самия жесток побой е около минута.

Адвокат Ковачева посочи, че след мигновената загуба на съзнание, Слави Ангелов е разбирал, че се задушава и изпитва болка, губи сили от загуба на кръв, не вижда - зрението му е нарушено. Свидетелите очевидци потвърждават по време на разпитите, че главният редактор на "168 часа" се е мъчил, стенел, задушавал от стичащата се кръв, от крака му е бликала кръв като фонтан. Всичко това говори за особената жестокост на престъплението.

В своите пледоарии адвокатите на Асенови и Бисер Митрев - Ина Лулчева и Тервел Георгиев поискаха тримата да бъдат оправдани, делото да се върне на първата инстанция, или по-леки присъди.