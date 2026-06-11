94 дка треви и пшеница изгоряха край Калояново, искрата - от влак

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Огнеборци и доброволци се включиха в гасенето, няма пострадали

Около 90 дка сухи треви и храсти и 4 дка посеви пшеница са унищожени от пожара, горял край пловдивското село Калояново, съобщиха от Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението".

Както "24 часа" вече писа, сигналът за пламъците покрай жп линията Пловдив-Карлово бил подаден около 14,30 ч. вчера. Огънят тръгнал от искра от влак.

Фронтът на пожара бил около 6-7 км. На място били изпратени 8 екипа огнеборци, в гасенето се включили 2 екипа огнеборци. Няма пострадали.