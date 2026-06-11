Богдан Богданов: Правителството се държи като служебен кабинет

Нямаше нужда от позицията на правителството за Украйна. Имаме по-важна тема - за бюджета. Настоящият кабинет работи като служебен. Нямаме рамка на бюджета, която да е внесена. А се внесе нов дълг. Това е поведение на служебен кабинет. И изведнъж от нищото се пусна това за Украйна, което не е на дневен ред.

Това каза пред bTV Богдан Богданов, бивш министър на икономиката и настоящ депутат от "Продължаваме промяната".

"След дебатите по темата, включително и вчера, стана ясно, че позицията на правителството за Украйна е била насочена към една малка част към техния електорат. Без да има база тази тема да бъде засягана. И 13-те пакета за помощта към Украйна вече са изпратени. Извадихме старите боеприпаси от складовете и се продадоха, а не подариха. И това бе действие на настоящия военен министър Димитър Стоянов", каза Богданов.

"Има огромен международен отзвук. И Украйна казаха: "Какво спирате, като нищо не сме искали от вас", добави той.

По думи на Богданов България в най-скоро време трябва да получи близо 2 млрд. евро по плана за възстановяване и устойчивост.

"Говорим за бюджет за 2026 г., а вече е юни. Като не можете да сметнете приходите, как теглите заем. Подкрепяме това данъците да не се пипат. Трябва да се спрат олигархичните течове, които вървят през проекти. Може да се насочи вниманието към много неща, а не към това да вземем 2 евро от пенсионерите или от училищата", каза още Богданов.

Депутатът обясни, че правителството има пълната отговорност да си свърши работата.

"Мнозинство имат. Има експерти, минали и през други правителства, а накрая са изненадани от ситуацията в институциите", каза Богданов.