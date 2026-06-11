ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Богдан Богданов: Поведението на правителството е к...

Времето София 20° / 20°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23019339 www.24chasa.bg

Обвинен за катастрофата на "Челопешко шосе" живее като социално слаб в общинско жилище

1968
Васил Филипов е карал колата, забила се в автобуса от градския транспорт.

Васил Филипов – един от обвинените за жестоката катастрофа на "Челопешко шосе", отнела четири живота, живее като социално слаб в общинско жилище в столичния квартал „Ботунец“. Това става ясно от решение на Административния съд в София.

Филипов в момента е настанен в болница „Света Анна“.

Васил Филипов живее в блока в Ботунец до 2025 г., когато местната кметица му отнема това право. Тя се съмнява, че мъжът е социално слаб.

Той завежда дело и Административният съд в София решава, че Филипов е в правото си, съобщава бТВ. В четири страници съдът казва, че липсват мотиви в решението на кмета, а позоваването на факта, че мъжът е собственик на имот, не е достатъчно.

Така Васил Филипов се връща в апартамента си, където живее и до днес, а общината му заплаща хиляда лева разноски за адвокат.

Васил Филипов е карал колата, забила се в автобуса от градския транспорт.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Кога отокът не е алергия, а спешен случай (Видео)