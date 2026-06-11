Дерутатите днес гледат на второ четене закони срещу необосновано повишаване на цените

Парламентът ще разгледа на второ четене законопроекти срещу необоснованото повишаване на цените на стоки и услуги днес. Това предвижда програмата за работа на Народното събрание.

Очаква се депутатите да продължат с второто четене на промени в Закона за защита на потребителите, внесени от Явор Гечев от „Прогресивна България" и група народни представители. Вчера парламентът започна разглеждането на текстове от законопроекта, но до гласуване не се стигна поради изчерпване на пленарното време.

С измененията се забранява увеличаването на цени на стоки и услуги, предлагани на потребители, когато увеличението не е икономически обосновано. Законопроектът посочва обективни икономически фактори, при наличието на които повишаването на цените може да се приеме за обосновано, включително нарастване на доставни или производствени разходи, увеличаване на разходите за труд, промени в цените на енергия, горива или суровини, промени в данъци, такси или други публични задължения, и други.

Преценката за икономическа обоснованост се извършва от контролния орган чрез съпоставка между увеличението на цената и въздействието на записаните в закона фактори върху разходите или икономическата дейност на търговеца.

Предвижда се Комисията за защита на потребителите (КЗП) да създаде и поддържа публично достъпен интернет портал и да публикува ежедневно индивидуалните продажни цени, да показва и цената на едро на конкретните стоки, както и информация за справедливата стойност на стоки, определени със заповед на министъра на икономиката, инвестициите и индустрията.

В дневния ред е и второто четене на изменение и допълнение на Закона за защита на конкуренцията, вносители са отново от „Прогресивна България". Предвиждат се глоби за монополисти с прекомерно високи цени, разширяване на списъка с нелоялни търговски практики по веригата на доставки и създаване на електронен регистър за откриване на пазарни деформации.

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) ще може да налага имуществена санкция до 10 на сто от общия оборот на предприятието за предходната финансова година при нарушение на забраната, според законопроекта.