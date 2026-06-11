Събраха красотата на Казанлък в луксозен фотоалбум

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Фотоалбумът "Казанлък в снимки" е представително издание, което съхранява и популяризира красотата на Казанлък, неговото културно-историческо наследство и съвременен облик, съобщават от общинския пресцентър. Чрез силата на фотографията албумът разказва истории, събужда емоции и превръща всеки кадър в покана към едно незабравимо пътешествие в сърцето на България.

С този албум община Казанлък отдава признание както на богатото наследство на региона, така и на казанлъшките фотографи, които със своите кадри допринасят за създаването на това уникално издание. Албумът е съвременна визитна картичка на града на розите, траките и на Розовата долина.

"Долината на розите" представя магията на розовите градини, розобера и Празника на розата - емблемата на Казанлък и България пред света. Впечатляващите фотографии пресъздават аромата, цветовете и атмосферата на едно от най-красивите места в страната.

"Долината на тракийските царе" разкрива богатството на едно от най-значимите археологически наследства в Европа. Кадрите представят величието на тракийската цивилизация и безценните съкровища, превърнали региона в световно признат културно-исторически център.

"Култура, традиции и дух" отвежда читателите в света на местните обичаи, фестивали, изкуство и съвременен културен живот. Разделът показва живата връзка между минало и настояще, която изгражда облика на Казанлък като град на традициите и творчеството.

„Красотата на Казанлък през сезоните" представя града и неговите околности през различните времена на годината. От живописни природни гледки до емблематични градски пространства, фотографиите разкриват очарованието на Казанлък във всичките му измерения.