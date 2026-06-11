Акция срещу гонки в Пловдив, полицията ги хваща по информация в интернет

В среднощна акции в Пловдив полицията изненадва над 100 души, събрали се на Асеновградско шосе. По информация на bTV на това място редовно се провеждат гонки. Край пътя има над 90 мотора. И много спортни коли.

"Да, имахме информация за организиране на гонки. Всички знаем колко бързо могат да се движат. Направихме проверка. Следим вече социалните мрежи. За противодействие търсим различни форми за получаване на информация. В крайна сметка снощи идентифицирахме много лица. И сега можем да наблюдаваме, за да предотвратим подобни събития.

Само преди дни е имал случай на дрифт в Асеновград. Лицето бе намерено и задържано. Съставени са актове. Проверките продължават", каза комисар Васил Костадинов.

Самите собственици на коли и мотори пък отричат да се състезават на пътя.

"Просто си говорим. Среща с приятели. Решихме да излезем навън. Събираме се почти всяка сряда, като зависи от времето. Има места, на които се правят такива гонки, и там е позволено", обясни един от стотината, струпали се в сряда вечерта на шосето.