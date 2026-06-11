Антон Кутев за напускането на Кандев: От тази ротация МВР не загуби

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Конфликтът Русия-Украйна нама да приключи така, както иска ЕС, смята депутатът от "Прогресивна България"

Тежките дефицити в европейската дипломация доведоха до това войната в Украйна да не бъде избегната. Това заяви депутатът от „Прогресивна България" Антон Кутев.

„Това, че няма да даваме оръжие на Украйна, се предполагаше от думите още на президента Румен Радев, така че той е последователен в тази си позиция", заяви той пред БНТ, коментирайки темата с отказа на България да дава оръжия на Киев.

Кутев подчерта, че нито едно българското правителство не се е отмятало от ангажимента си да помага на Украйна. Според него въпросът е дали тази помощ ще минава през въоръжаване и продължаване на конфликта или търсене на дипломатически решения.

Депутатът от „Прогресивна България" смята, че вече е очевидно за всички, че една конвенционална сила не може да победи една ядрена сила. Също така е очевидно, че този конфликт няма да приключи така, както иска ЕС. „Тежките дефицити в европейската дипломация докараха до това тя да бъде избегната. Това не означава, че оправдавам Владимир Путин", категоричен е Антон Кутев.

Той не смята, че решението за Украйна ще доведе до изолация на България в ЕС.

Според Кутев България няма да предоставя нови количества оръжие от собствените си резерви, тъй като те вече са изчерпани. В същото време той подчерта, че подкрепата за Украйна ще продължи в рамките на хуманитарните и европейските механизми.

"Нашите резерви са изчерпани. Няма какво да даде България на Украйна, бе Кутев.

Кутев коментира и напускането на Георги Кандев от системата на МВР.

"Личният ми прочит за напускането на Кандев, е че е политическа игра. Желая му успех. Той свърши добра работа. Не виждам никаква драма, това са житейски избори. От тази ротация МВР не е загубило", посочи той.

По темата за съдебната реформа Кутев изрази очакване още през лятото да започне процедурата по избор на нов главен прокурор.

„Още от самото начало казахме, че някъде през юли е възможно да започне процедурата. Надявам се през септември вече да имаме нов главен прокурор", заяви той.

По думите му ключовият въпрос е не толкова личността на обвинител №1, колкото възстановяването на нормалната работа на съдебната система. „Трябва да започнат да се движат делата, които стоят на трупчета, и да променим начина, по който работи системата", подчерта Кутев.

Той отхвърли критиките, че „Прогресивна България" преувеличава финансовите проблеми на държавата.

„В никакъв случай не преувеличаваме. България е в свръхдефицит. Пари в хазната реално няма. Огромна част от средствата, които трябваше да бъдат харчени тази година, бяха изхарчени предварително", заяви Кутев.

Според него сегашното управление е наследило тежко финансово състояние вследствие на високи публични разходи и предварително изчерпване на ресурсите на държавата. Той посочи, че една от мерките за стабилизиране на бюджета е привличането на нов дълг, съчетано със съкращаване на административни разходи.

Коментирайки мерките срещу високите цени, Кутев защити разговорите на правителството с големите търговски вериги и отхвърли твърденията, че става дума за своеобразен картел.

„За нас е много важно да удържим цените. Това е един от най-големите проблеми пред хората. Вероятно няма да постигнем 100% резултат с една мярка, но ще използваме всички механизми, които ситуацията позволява", каза той.

Попитан за появилите се в публичното пространство спекулации около бъдеща кандидат-президентска двойка на „Прогресивна България", Кутев заяви, че е рано за подобен разговор.

„В момента хората се интересуват от цените, съдебната реформа и реалните проблеми в държавата, а не от президентските избори. Има колективни органи в партията, които ще вземат тези решения, когато му дойде времето", посочи той.