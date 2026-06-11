Община Сливен премахва изоставените автомобили, миналата година е издала 117 предписания

Община Сливен продължава активната работа по установяването и премахването на излезли от употреба и изоставени автомобили, намиращи се върху общински и държавни територии, съобщават от общинския пресцентър. Дейностите се извършват съгласно законовите правомощия на местната администрация и са насочени към подобряване на градската среда и освобождаване на заети обществени пространства.

"Работата ни в това отношение има сериозен ефект. Ежедневно се установяват по 3-4 автомобила, на които се поставят стикери с предписания. В голяма част от случаите собствениците реагират своевременно и премахват автомобилите доброволно, а само при неизпълнение се пристъпва към принудителни действия. През миналата година са издадени 117 предписания за преместване на изоставени автомобили. Издадени са 41 заповеди за принудително премахване, като в 5 случая се е стигнало до принудително репатриране", каза Николай Бакърджиев, началник на отдел "Екология" в общината.

Процесът се контролира от комисия с участието на инспектори от община Сливен и представители на полицията. Екипите извършват периодични проверки, както и реагират на сигнали от граждани за автомобили, които не се използват, заемат паркоместа или създават проблеми в междублокови пространства и обществени зони.

Процедурата започва с установяване на собственика на превозното средство чрез информация от сектор "Пътна полиция". След това се поставя предписание, с което собственикът разполага с 14-дневен срок да премести автомобила в собствен имот или да го предаде за разкомплектоване.

При неизпълнение на предписанието се издава заповед за принудително премахване. Автомобилът се транспортира до площадка за съхранение, където остава за срок от три месеца. В този период собственикът може да го получи обратно, като поеме разходите по преместването и съхранението, или да бъде предаден за разкомплектоване на лицензирана площадка.

Ако автомобилът не бъде потърсен в рамките на законовия срок, той се предава служебно за разкомплектоване. Сигналите за изоставени автомобили най-често постъпват в общината от граждани и жители на кварталите, които сигнализират за превозни средства, заемащи обществени места или нарушаващи облика на градската среда.