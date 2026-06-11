Мирослав Севлиевски: Уж се борим за мир, пък сме въоръжени до зъби

Излиза най-отгоре решението на МС за увеличение за парите за отбрана в следващите 10 г. И всяка година да се харчат поне 2 млрд. евро за въоръжаване. Уж се борим за мир, пък сме въоръжени до зъби.

Това каза бившият министър на енергетиката Мирослав Севлиевски пред bTV.

Според него живеем в различна реалност отпреди 20 г. И сега всеки иска да има оръжие, а не както преди - почти да не дават средства за такива.

"Живеем в нова реалност. Много е важно какво се говори от важните министри", каза още той.

Според журналиста Асен Агов пък най-важното е пред кого премиерът Румен Радев е искрен. Пред българския народ, или пред европейските лидери.

"Изявлението за спирането на военните помощите на Украйна бе излишно. Това бе ход на Румен Радев да се хареса на електората. Кога нашият премиер е искрен - при Макрон, Мерц, Рюте, или пред българския народ. Нашият премиер е много опитен. Беше президент. Знае какво да говори и пред кого", каза Агов.

Политоложката Мария Пиргова смята, че не се дава време на правителството на Радев.

"1 месец измина от началото на кабинета. Част от депутатите са леко свити, но няма как и да е иначе. Имат комуникационни грешки. Правителството няма медиен комфорт. Не са му дадени дори и 100 дни", каза тя.

И добави по темата за Украйна: "Военните ни заводи ще продължат да продават оръжие на Украйна. Мярката да не даваме оръжие е в полза на мира".