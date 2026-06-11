Явор Златанов: Пепи Еврото още командва прокуратурата, съсипаха ми бизнеса и живота

"Убеден съм, че Пепи Еврото все още диктува прокуратурата. Докато не се смени Висшият съдебен съвет, той ще бъде господар", каза в сутрешния блок на Нова тв Явор Златанов, който преди дни осъди прокуратурата за 100 хиляди евро.

Той беше арестуван и обвинен за пране на пари през 2019 г., след като баща му Илия, с когото са в конфликт, потърсил помощ от Петьо Петров-Пепи Еврото. Според съда Явор Златанов е арестуван, за да се превземе бизнесът му, а не заради разследване на престъпления, които е извършил.

Според Явор Златанов обезщетението, присъдено му по делото срещу прокуратурата, е символично. Той не очаква да има ново разследване на дейността на Пепи Еврото, който наскоро беше освободен от наказателна отговорност заради фалшиви документи, с които е присвоено златото на Златанови.

Това е много обидно и показва, че в България прокурорите могат да извършват каквито престъпления поискат и да останат безнаказани. Тези, които повдигат обвиненията, са негови подчинени. Умишлено повдигат обвиненията по начин, че да не могат да издържат в съда, каза Явор Златанов.

35-те кг злато на Златанови така и не е намерено, нито 550-те хиляди евро, които съпругата на Пепи Еврото отнася с джипа си от прокуратурата.

"Завзеха фабриката ми за асансьори и ме вкараха в ареста. Докато бях в ареста, изхвърлиха охрана ми и превзеха предприятието с помощта на полицията, която беше изпратена от Пепи Еврото", допълва бизнесменът, който загуби бъбрека си, докато беше в ареста.

"Останах без бизнес, докато бях заключен зад решетките. След това съсипаха и здравето ми. Държаха ме 36 дни с уросепсис в ареста. Бях като ходещ скелет. Лекарят в ареста ми казваше всеки ден: „Яворе, за теб всеки час е ценен. Не знам защо прокурорите те държат тук, вместо да ти позволят да се лекуваш, защото ние не можем да те лекуваме". В крайна сметка, точно преди да умра, ме закараха в болница „Лозенец", където д-р Борил Петров ми спаси живота. Но мъченията и натискът продължиха. Докато не получиха това, което искат - дяловете от бизнеса ми", спомня си Явор Златанов.