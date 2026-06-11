РИОСВ - Бургас е спряла проекта за изграждането на къмпинг на плаж "Бутамята"

След проверка на РИОСВ - Бургас на фирма, която спечелила търга за стопанисването на плаж "Бутамята", вече е връчен акт за административно нарушение. Към момента проектът е спрян.

"След връчването на акта предстоят действия, които ние вече сме планирали. Първото ще бъде предписание за възстановяване на терена във вида, в който е бил преди подаването на заявлението. Това означава да бъдат премахнати всички колчета, кабели, да бъдат възстановени изцяло във вида, в който беше преди това", казва пред БНТ Павел Маринов, директор на РИОСВ-Бургас.

Срокът за фирмата е 14 дни, а ако не се съобрази, следват и наказания.

"При всички случаи ще бъдат издадени административни мерки за спиране на всеки действие, за осъществяване на намеренията. А също ще има и наказателно постановление, което ще преценим в какъв размер ще е, тъй като им е за първи път. Но това не е най-същественото. Важното е да бъде спряно действието в момента, за да бъде защитена територията и въобще законосъобразният процес в съгласуване на предложението на фирмата", посочва Маринов.

Окръжната прокуратура в Бургас се самосезира по случая и разпореди проверки, както на процедурата по отдаването на терена, така и на издадените административни актове.

От ДНСК са изпратили писмена позиция до БНТ по случая, в която заявяват, че към момента няма одобрени ситуационни планове и издадена заповед от кмета на Община Царево за обособяване на места за временно разполагане на палатки, кемпери и каравани. От строителния контрол допълват още, че по разпореждане на Окръжна прокуратура в Бургас предстои и съвместна проверка с регионалната екоинспекция и полицията по случая.

След сигнал за разкопани дюни на плаж "Каваци" е установено, че от двете страни на пътя действително има такива изкопни дейности. Има поставена табела и на нея пише, че става въпрос за проект, който е свързан с реконструкцията на ВИК-мрежата за Созопол. Екип и на РИОСВ - Бургас е бил на място и е установил, че има засегнати сиви дюни. Тече проверка, установяват се нарушителите, а документите трябва да бъдат предадени и на прокуратурата:

"Това е много сериозен проект, който от много години работят много служби и институции по него, финансирани от ОПОС, от Околна среда. Важен проект за развитието на туризма и на цялата мрежа, и на околната среда най-вече в южната част на Бургаска област. Съгласуван е, разбира се, има съответните документи, екологични оценки, ОВОС", казва директорът на РИОСВ-Бургас.

"Някои дюните бяха картирани след като бяха получени документите по одобряване на проекта, други дюни са картирани преди това. Със сигурност има някои документи, документи свързани с проекта, са безспорни, отговарят изцяло на законодателството. Трябва да видим какво е съответствието и къде точно минава трасето", допълва той.