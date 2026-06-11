Първи поискан имунитет на депутат заради ударен полицай

И.ф. главен прокурор Ваня Стефанова поиска първи депутатски имунитет в 52-ото Народно събрание - този на народния представител от "Възраждане" Ангел Георгиев. Това е и първият имунитет, чието сваляне тя иска, откакто пое функциите на главен прокурор.

Предложението е на Софийска районна прокуратура (СРП) и е във връзка със спряно с определение на Софийския районен съд (СРС) от 24 април 2026 г. наказателно дело срещу депутата поради наличието на имунитет.

Ангел Георгиев е предаден на съд в качеството му на обвиняем за нанасяне на телесна повреда на полицай по хулигански подбуди.

С решение на ЦИК от 24 април той е обявен за народен представител и след полагането на клетва на 30 април се явява лице с имунитет.

Деянията, за които спрямо него е повдигнато обвинение с обвинителен акт, съставляват престъпления от общ характер. Продължаването на вече образуваното наказателно производство срещу него пред СРС може да стане само с разрешение на Народното събрание или при писмено съгласие на народния представител, обясниха от прокуратурата.

Става дума за дело, което е в съда от 2021 г., а самото деяние, за което Георгиев е обвиняем, е от 2020 г. по време на протест за оставката на правителството пред регионалното министерство.

Това е третият път, в който се иска имунитетът на Георгиев заради въпросното дело. Първият път е през 2023 г. от тогава главния прокурор Иван Гешев при 49-ото Народно събрание.

През 2024 г. Борислав Сарафов внесе в 51-вото Народно събрание искане за сваляне на имунитета на депутата от "Възраждане".