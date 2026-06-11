Напушен мъж с ножове се барикадира в Созопол, подпали стол и заплаши полицаи

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

40-годишен мъж от Созопол е задържан след сигнал за агресивно поведение в частен имот на улица „Асен Велики" в града.

Сигналът е подаден около 20:00 часа на 10 юни. По информация на полицията мъжът бил в неадекватно състояние, викал за помощ от терасата на къщата, размахвал ножове, хвърлял предмети и запалил стол.

На място са изпратени полицейски екипи и служители на Спешна помощ. При опит да бъде установен контакт с него, мъжът се барикадирал в стая и оказал съпротива при влизането на полицейските служители, като ги заплашвал с ножове. Това наложило използването на помощни средства – тейзър и белезници.

След задържането му той е прегледан от медицински екип и е настанен в Центъра за психично здраве в Бургас.

При проверка на помещението, което обитавал, са открити и иззети малко количество суха зелена тревна маса и два филтъра, съобщи Нова тв.

Работата по случая продължава от служители на Районно управелние - Созопол.