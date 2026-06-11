50-годишен плевенчанин е починал в катастрофа на селски път

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Шофьор от Плевен е починал при пътен инцидент край Павликени. Произшествието е станало вчера около 11 ч. на пътя между селата Русаля и Стамболово, съобщиха от ОДМВР - Велико Търново.

По първоначална информация товарен автомобил с прикачено полуремарке, управляван от 50-годишен от Плевен, движейки се от с. Стамболово към с. Русаля, в зоната на дясна крива е загубил управление над автомобила, навлязъл е в насрещната лента и се е преобърнал. В резултат на това на място е починал водачът.

Причините за произшествието са в процес на изясняване.

По случая е образувано досъдебно производство.