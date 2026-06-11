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С официална церемония в Шумен беше открита Десетата национална конференция по история, археология и културен туризъм „Пътуване към България“, която тази година се провежда под мотото „Българската държавност през вековете“.

Участниците във форума бяха приветствани от кмета на община Шумен проф. Христо Христов.

„За Шумен е чест да бъде домакин на юбилейното десето издание на конференцията. Не е случайно, че този форум се провежда именно тук, в град, който пази едни от най-важните страници от българската история и продължава да развива своите традиции в образованието, науката и културата“, каза проф. Христов.

В обръщението си той подчерта още, че темата на тазгодишното издание е особено значима.

„Силата на една държава се гради не само върху събитията от миналото, но и върху способността ни да съхраняваме паметта, да предаваме знанието и да работим за бъдещето. Историята не е просто разказ за отминали времена. Тя е основата, върху която градим самочувствието си като общество и като народ“, посочи кметът.

По думите му Шумен има напълно заслужено място сред водещите исторически и духовни центрове на България.

„Шумен винаги е бил средище на българската духовност, просвета и родолюбие. Град, оставил трайна следа в развитието на българската държавност и книжовност. Това дава напълно заслужено основание именно тук да се провеждат форуми, които събират водещи учени, преподаватели, музейни специалисти, изследователи и общественици от цялата страна“, заяви проф. Христов.

Поздрав към участниците отправи и акад. Дамян Дамянов, един от учредителите на конференцията. Той подчерта значението на историческата памет за развитието на обществото и заяви, че „инвестицията в паметта е инвестиция в бъдещето“.

Ректорът на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ проф. д-р Наталия Витанова отбеляза, че конференцията се е утвърдила като авторитетно пространство за научен и културен обмен. Тя акцентира върху значението на трите основни направления във форума – история, археология и културен туризъм, които дават възможност за задълбочени изследвания и обмен на идеи между учени и специалисти от различни области.

От името на президента на Република България Илияна Йотова поздравителен адрес поднесе Милена Димитрова от дирекция „Културни връзки“. В посланието се посочва, че темата на тазгодишната конференция насочва вниманието към дълбоките корени и устоите на българската държава и към необходимостта историческата памет да бъде съхранявана и предавана на следващите поколения.

На откриването на конференцията присъстваха областният управител Георги Жеков, председателят на Общински съвет Шумен Ася Аспарухова и заместник-кметът по образование и култура Даниела Савчева.

В рамките на двудневния форум учени, преподаватели, музейни специалисти, археолози и изследователи от цялата страна представят свои разработки и участват в дискусии, посветени на българската история, културно-историческото наследство и развитието на културния туризъм.