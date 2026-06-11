Министър Абровски: Ако няма доказателства за натискани производители, е политическо говорене

Чувал съм за заплахи от търговски вериги към производители, но нямам подадена конкретна информация. Знам, че се страхуват, но няма да артикулирам публично думите им. Държавата ще бъде зад тях и няма от какво да се притесняват. Докато не видя доказателства, няма да взема отношение. Ако няма такива, това значи, че става дума за политическо говорене. Това каза в „Твоят ден" по Нова нюз министърът на земеделието и храните Пламен Абровски.

На днешната среща с производителите ще бъдат обсъдени проблемите в сектора на плодовете и зеленчуците. „Това е поредната от много срещи, на които всеки представя приоритетите си. Твърденията за натиск от страна на веригите ще бъдат проверени, ще ги помоля да ми кажат кои производители са били изнудвани и притискани", обясни министърът.

По думите на Абровски вчера през няколко часа е провеждал разговори с производители, за да се изясни ситуацията, но никой не е пожелал да му сподели конкретни имена. „Ако досега те са се притеснявали да споделят с държавата, в момента нещата стоят по съвсем различен начин. Условието на инициативата „Кошница с грижа" е 15-те процента да не бъдат за сметка на българските производители. Не мисля, че някоя търговска верига би си нанесла имиджова щета, заплашвайки някого. Големите магазини казаха, че споменатата отстъпка ще бъде за тяхна сметка", обясни още земеделският министър.

Според Абровски мярката е насочена към най-уязвимия слой на обществото, но е и началото на стратегическо партньорство с веригите като стъпка към увеличение на потреблението на българското производство.