Шефът на КЗП: Нараства необоснованото увеличаване на цени от вериги и малки търговци

Увеличават се случаите на необосновано увеличаване на цените. Много търговци са санкционирани по Закона за Комисията за защита на потребителите, особено при определяне на неправомерно високи цени. Част от веригите също попадат в този обхват, но не мога да кажа колко са.

Това обясни в кулаорите на парламента шефа на КЗП Александър Колячев.

Не е предвидено да продължи изписването на цените в лева и евро, каза още Колячев. "Тази мярка ще бъде само по действащия сега закон, който изтича на 9 август", добави той. И увери, че КЗП прави постоянни проверки на малките търговци.

"Дали има двойно означение на цените или не, се констатира от нашите инспектори, когато отидат на проверки. Те са планирани, масови и на различни места. Когато е установено подобно нещо, се предприемат съответните законови мерки. Случаите на нарушения с двойното означаване на цената намаляват", обясни шефът на КЗП.

"Законът, който бе приет, е продължение към действащия в момента Закон за въвеждане на еврото. Единственото, което се променя, е, че се удължава неговото действие. Добавят се и функции на Комисията за защита на потребителите, които ще спомогнат за улесняване на достъпа им до информация. Тя ще се публикува всеки ден на нашия сайт, ще създаде проконкурентни условия и ще улесни работата на регулатора", коментира той за измененията в Закона за КЗП, които бяха приети по-рано днес от депутатите.

С промените се удължава срокът, предвиден в Закона за въвеждане на еврото, за задължението търговците да обосновават вдигането на цените. Разширяват се правомощията на Комисията за защита на потребителите (КЗП) и се удвояват налаганите от регулатора глоби. Те са свързани с публикуването и на „справедливата стойност" на стоки и услуги.

"Имаме достатъчно санкционни правомощия. Контролен орган сме и ще продължим да спазваме изискванията си по закон, както сме го правили и досега. Санкционният режим е много важен и това е доказано във времето. Увеличаването на санкциите ще действа рестриктивно към фирмите дотолкова, доколкото трябва да съобразят поведението си със законодателството", обясни шефът на регулатора.

"Приемаме предизвикателството и ще продължим да действаме ентусиазирано", каза Колячев. Той се надява на подкрепа от правителството с допълнителни мерки за улесняване на контролните функции на КЗП.