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Сменят шефовете на всички общински дружества и болници в София

Даринка Илиева

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Общински съветници от различни групи заедно с председателя на СОС Цветомир Петров дават брифинг преди началото на сесията на СОС. СНИМКА: ПРЕСЦЕНТЪР НА СОС

Общински съветници: Постигнахме съгласие за обявяване на конкурси за нови ръководства

Обявяване на конкурси за нови ръководства на всички общински дружества, включително транспортните и тези, които управляват пазарите, както и на общинските болници в София ще гласува на сесията си днес Столичният общински съвет.

На брифинг преди началото й общински съветници от различни партии обявиха, че по темата е постигнато съгласие.

"Почти 2 г. това беше непрекъсната тема. Вече на почти всички общински дружества и болници изтичат мандатите на сегашните ръководства. Благодаря на всички колеги, че отстъпиха крачка назад и постигнахме съгласие да стартира този процес", обясни председателят на Столичния общински съвет Цветомир Петров.

Очаква се конкурсите да стартират в края на юни, след това през юли да започне подбор на кандидатите, а през август одобрените да представят бизнес предложенията си за развитие на общинските дружества и лечебни заведения. Изслушването на кандидатите ще се проведе през септември - октомври, след това новите ръководства трябва да бъдат одобрени от СОС.

Шефът на комисията по финанси към СОС Димитър Вучев от ГЕРБ обясни, че ябълката на раздора е била кой ще има представители в комисиите, които ще избират новите ръководства. Вече е постигнато съгласие в тях да има представители на всички политически групи в СОС и затова се очаква четирите доклада за обявяване на конкурси да бъдат подкрепени. 

Така се очертава конкурси за нови ръководства да бъдат обявени за над 20 общински дружества и лечебни заведения. Сред тях са: Център за градска мобилност, "Метрополитен", "Столичен автотранспорт", "Столичен електротранспорт", "Топлофикация София, петте дружества, които управляват пазарите и болниците: Университетска Първа МБАЛ, Втора МБАЛ, Първа АГ "Св. София", Втора АГ "Шейново".

Общински съветници от различни групи заедно с председателя на СОС Цветомир Петров дават брифинг преди началото на сесията на СОС. СНИМКА: ПРЕСЦЕНТЪР НА СОС

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