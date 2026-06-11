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Откриха жена и 12-годишно дете след издирване край Боровец

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КАДЪР: Фейсбук/Планинска Спасителна Служба - Отряд София

Жена и 12-годишно дете бяха намерени невредими след издирвателна акция в района на Боровец, проведена през изминалото денонощие. Това съобщиха от Планинската спасителна служба (ПСС).

Туристите трябва да бъдат в ниската част на планината в следобедните часове, предупредиха от планинската служба.

Засега условията за туризъм в планините са добри, с високи температури, но следобед се очаква бързо влошаване на времето с гръмотевични бури и дъжд, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския червен кръст.

В планинските райони валежите ще бъдат значителни и ще има градушки, сочи прогнозата за времето на Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ). Ще духа слаб вятър, променлив по посока, но привечер в северозападните райони ще се ориентира от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 28° и 33°, в София – около 28°. През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо.

За интензивни валежи и жълт код в Западна България, както и в някои централни части на страната, предупреждава НИМХ на официалната си интернет страница.

КАДЪР: Фейсбук/Планинска Спасителна Служба - Отряд София

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