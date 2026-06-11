Разбиха депо за онлайн продажби на рекорден брой спортни стоки менте в Добрич

Депо за онлайн продажби на спортни стоки менте в Добрич е разбито, съобщават от Областната дирекция на МВР.

На 10 юни служители на сектор „Икономическа престъпност" извършват проверка на частен имот по ул. „Христо Ботев" в града Установени и иззети са общо 1840 броя спортни стоки, носещи логото на световноизвестни марки. В хода на работа е установено, че обектът е използван за подготовка на пратки за продажба в няколко онлайн магазина, без разрешението на притежателя на изключителното право.

По случая е образувано досъдебно производство.

Това е рекордно количество намерени спортни артикули, след като вече повече от месец при проверки от магазини в Добрич, Балчик, курорта „Албена" се изземват спортни облекла - от 500 до 1000 броя.