Шофьорка блъсна и почупи неправилно пресичаща 85-годишна жена в Добрич

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Кола удари възрастна жена на улица в Добрич, съобщават от Областната дирекция на МВР.

На 10 юни, около 14:20 часа е получено съобщение за възникнало пътнотранспортно произшествие по ул. „Сан Стефано" в град Добрич. Установено е, че лек автомобил „Фолксваген", управляван от 28-годишна жена, удря пресичаща пътното платно на непозволено място жена на 85 години.

Възрастната жена е настанена в болницата в Добрич с фрактура на тазобедрена става, без опасност за живота. Водачката на автомобила също е настанена в болницата за наблюдение, без опасност за живота. Пробите й за алкохол и наркотични вещества са отрицателни.

По случая е образувано досъдебно производство.