21-годишен на съд за убийство, полял родителите и дома им с бензин и щракнал запалката

Окръжна прокуратура – Велико Търново предаде на съд Б.М., на 21 години, обвинен в причиняване на смъртта на баща си и на тежки изгаряния на майка си и брат си, като запалил къщата, в която живеят.

Четиримата делели жилището в село Сушица, община Стражица с още трима техни роднини, сред които 3-месечно бебе. Бащата на Б.М. бил системен пияница, вдигал скандали и тормозел физически и психически майка си.

На 25 август м.г. вечерта, след поредна подобна случка, Б.М. взел туба с бензин и полял пътеките в коридора и вътре в стаята където били родителите му. Полял с бензин и баща си, след което запалил огън със запалка и я хвърлил на земята. Започнал пожар, който бързо обхванал цялата къща. Запалили се дрехите на родителите и брат му. Всички излезли навън, където започнали да се гасят с помощта на съседи. Пристигнали и екипи на Спешна помощ и пожарната. Тримата пострадали били откарани в болница, където бащата починал в резултата на изгарянията. Майката и братът на подпалвача получили сериозни наранявания, застрашаващи живота им.

Б.М. е задържан под стража по искане на Окръжна прокуратура – Велико Търново и предаден на съд за причиняване на смъртта на баща си по начин, опасен за живота на мнозина и по особено мъчителен за убития начин – чрез палеж; както и за причиняване на тежки телесни повреди на майка си и брат си. Той ще отговаря и за палеж на имущество на значителна стойност, който е представлявал опасност за живота на още трима души.

Най-тежките наказания, предвидени за тях са лишаване от свобода от 15 до 20 години, доживотен затвор или доживотен затвор без замяна.

Делото е внесено в Окръжен съд – Велико Търново и предстои насрочване на разпоредително заседание.