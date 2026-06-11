В акция срещу гонките: 94 мотора и 11 коли заварени край бензиностанция в Пловдив (Снимки, видео)

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Има глобени водачи за превишена скорост

При акция на полицията в Пловдив снощи са били установени паркирани 94 мотора и 11 автомобила на бензиностанция на Асеновградско шосе, съобщиха от МВР. Снета е самоличността на общо 107 лица.

Специализираната операция е планирана след придобита информация, че на мястото се организират чрез социалните мрежи нерегламентирани състезания с моторни превозни средства.

Около 20,30 часа натам са насочени патрулни автомобили от районните управления в Пловдив и секторите "Пътна полиция" и "Специализирани полицейски сили", а с дрон е осъществено наблюдение по въздух.

За констатирани нарушения на Закона за движение по пътищата служителите на реда са съставили глоби с фиш на четирима мотористи. Допълнително са връчени 2 наказателни постановления и 11 електронни фишове за превишена скорост.

За някои от присъствалите водачи, за които полицията разполага с данни за предишни нарушения и хулигански прояви на пътя, са образувани преписки с цел прилагане на превантивни мерки съобразно нормативната база на МВР.

От полицията в Пловдив съобщават, че специализирани операции с подобна насоченост ще бъдат реализирани периодично.