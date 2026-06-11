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1190 лекарства и добавки за полова мощ задържаха на "Капитан Андреево"

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СНИМКА: Агенция "Митници"

Общо 1190 лекарствени продукта и хранителни добавки задържаха митническите служители на граничния контролно-пропускателен пункт „Капитан Андреево" при две проверки на автомобил и автобус, влизащи в страната от Турция, съобщиха от звеното в Свиленград на пресцентъра на Агенция „Митници".

При една от инспекциите в автомобил с българска регистрация са открити 530 опаковки лекарствени продукти с различно предназначение, сред които и анаболни стероиди. За отклоняването на колата за физическа проверка е приложен метода „анализ на риска" въпреки заявлението на водача, че не превозва стоки, подлежащи на деклариране, уточняват от митниците.

По-рано при проверка на автобус, пътуващ по маршрут от Турция през България за Румъния, митническите служители открили 660 опаковки хранителни добавки за полова мощ в багажното отделение от шофьора на автобуса – румънски гражданин.

Контрабандната стока е задържана. На нарушителите са съставени актове по Закона за митниците за пренасяне на стоки през държавната граница без знанието и разрешението на митническите органи.

При последната засечена контрабанда на пункта преди седмица митническите служители на „Капитан Андреево" разкриха опит за нелегален пренос на златни изделия на стойност над 100 000 евро при проверки на две превозни средства.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

СНИМКА: Агенция "Митници"
СНИМКА: Агенция "Митници"
СНИМКА: Агенция "Митници"
СНИМКА: Агенция "Митници"
СНИМКА: Агенция "Митници"
СНИМКА: Агенция "Митници"

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