ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Иван Демерджиев: Започват мащабни действия срещу о...

Времето София 22° / 22°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23020682 www.24chasa.bg

100 камери ще дебнат за незаконно хвърляне на отпадъци в София

Даринка Илиева

[email protected]

484
Николай Неделков СНИМКА: СТОЛИЧНА ОБЩИНА

100 камери ще дебнат за нерегламентирано изхвърляне на отпадъци в 24 терена в София, на които са се образували незаконни сметища. Очаква се на сесията си днес Столичният общински съвет да одобри доклад за закупуване на записващите устрйства. Това съобщи на брифинг зам.-кметът по екология Николай Неделков.

"Знаете, че имаме голям проблем с нерегламентирането изхвърляне на строителни и едрогабаритни отпадъци. Борбата с незаконните сметища е един от основните ми приоритети. Затова се надявам да получим подкрепа за поставянето на камери, тъй като за последната година са дадени над 1,2 млн. лв. за почистване на незаконни сметища, но ефектът е краткотраен. По теата работим в координация със СДВР за по-ефективно налагане на санкции на нарушителите", обясни Неделков.

Николай Неделков СНИМКА: СТОЛИЧНА ОБЩИНА

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание