100 камери ще дебнат за незаконно хвърляне на отпадъци в София

100 камери ще дебнат за нерегламентирано изхвърляне на отпадъци в 24 терена в София, на които са се образували незаконни сметища. Очаква се на сесията си днес Столичният общински съвет да одобри доклад за закупуване на записващите устрйства. Това съобщи на брифинг зам.-кметът по екология Николай Неделков.

"Знаете, че имаме голям проблем с нерегламентирането изхвърляне на строителни и едрогабаритни отпадъци. Борбата с незаконните сметища е един от основните ми приоритети. Затова се надявам да получим подкрепа за поставянето на камери, тъй като за последната година са дадени над 1,2 млн. лв. за почистване на незаконни сметища, но ефектът е краткотраен. По теата работим в координация със СДВР за по-ефективно налагане на санкции на нарушителите", обясни Неделков.