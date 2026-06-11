Слагат камери за скорост на пътища с много катастрофи във Великотърновско

Стационарни камери за скорост ще бъдат поставени до края на годината по най-натоварените пътни трасета във Великотърновска област. Устройства ще бъдат инсталирани в районите на селата Поликраище, Стамболово, Мерданя. Това съобщи главен инспектор Радостин Върбанов, началник сектор „Пътна полиция" при ОД на МВР на работна среща с областния управител Марин Богомилов, посочват от администрацията.

„Автоматизираните технически средства за контрол ще подпомогнат работата на Пътна полиция. Вече има 143 съгласувани проекта, създадена е организация по общини и са изпратени сигнални писма до Областно пътно управление", информира главен инспектор Върбанов.

Той отчете, че през настоящата година има ръст на смъртните случаи и на ранените при катастрофи във Великотърновска област. Произшествията са предимно по най-натоварените пътища- трасето през Хаинбоаз, Русе-Велико Търново и София-Варна.

На въпрос на областния управител какви мерки се предприемат за ограничаване на пътния травматизъм и за повишаване на пътната безопасност, главен инспектор Върбанов сподели, че е създадена организация за подпомагане екипите на Пътна полиция с допълнителни сили и средства от Охранителна полиция. Много добро взаимодействие има с общините и с Областно пътно управление в региона. Поставянето на колчета по най-натоварените участъци също дава добри резултати.

„Голям ефект има от работата на допълнителните наряди с немаркирани автомобили през почивните дни. За около 5 часа, служителите ни засичат средно по 30-35 нарушители", подчерта главен инспектор Върбанов.

Той допълни, че се набляга и на превантивната дейност като служители на „Пътна полиция" изнасят лекции за пътна безопасност в учебните заведения.

„Важно е в този процес да участват активно също родителите и институциите, защото отговорността за опазване живота и здравето на децата и възрастните е на всички", категоричен е областният управител Марин Богомилов.