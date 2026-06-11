Дават 9 терена за изграждане на спортни обекти в София

Столичният общински съвет ще гласува рамка за публично-частно партньорство за 9 имота за изграждане на спортни обекти.

"Това е огромна крачка към решаването на проблема, свързан с липсваща спортна инфраструктура в града. С този доклад отваряме вратата към частни инвестиции в спортни зали и инфраструктура, като най-важното е, че обектите, които ще бъдат изградени, ще останат общинска сосбтвеност", подчерта председателят на СОС Цветомир Петров на брифинг преди началото на сесията.

Зам.-председателят на СОС Вили Лилков напомни, че преди по-малко от година бе създадена работна група за подготвяне на рамка за публично-частно партньорство за изграждане, разработка и експлоатация на подземни и надземни паркинги, спортни зали и термални комплекси на територията на Столична община. Сега тя излиза с предложения за конкретни имоти, на които могат да бъдат изградени спортни зали, тенис кортове, футболни игрища и др. Предстои да бъдат предложени още 9 терена.

Имотите ще бъдат предложени на спортни клубове и федерации, които ще могат да получат безвъзмездно право на строеж за срок от 30 г. за изграждане на спортни обекти. След изтичането на този срок те ще останат общинска собственост.

Деветте имота са в районите "Подуяне", "Овча купел", "Кремиковци" и "Банкя".

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