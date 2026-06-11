ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

200 млн. евро е платила Украйна за старото оръжие ...

Времето София 25° / 25°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23020783 www.24chasa.bg

Дават 9 терена за изграждане на спортни обекти в София

Даринка Илиева

[email protected]

1400
Общински съветници от различни групи заедно с председателя на СОС Цветомир Петров дават брифинг преди началото на сесията на СОС. СНИМКА: ПРЕСЦЕНТЪР НА СОС

Столичният общински съвет ще гласува рамка за публично-частно партньорство за 9 имота за изграждане на спортни обекти.

"Това е огромна крачка към решаването на проблема, свързан с липсваща спортна инфраструктура в града.  С този доклад отваряме вратата към частни инвестиции в спортни зали и инфраструктура, като най-важното е, че обектите, които ще бъдат изградени, ще останат общинска сосбтвеност", подчерта председателят на СОС Цветомир Петров на брифинг преди началото на сесията.

Зам.-председателят на СОС Вили Лилков напомни, че преди по-малко от година бе създадена работна група за подготвяне на рамка за публично-частно партньорство за изграждане, разработка и експлоатация на подземни и надземни паркинги, спортни зали и термални комплекси на територията на Столична община. Сега тя излиза с предложения за конкретни имоти, на които могат да бъдат изградени спортни зали, тенис кортове, футболни игрища и др. Предстои да бъдат предложени още 9 терена.

Имотите ще бъдат предложени на спортни клубове и федерации, които ще могат да получат безвъзмездно право на строеж за срок от 30 г. за изграждане на спортни обекти. След изтичането на този срок те ще останат общинска собственост.

Деветте имота са в районите "Подуяне", "Овча купел", "Кремиковци" и "Банкя". 

Т

Общински съветници от различни групи заедно с председателя на СОС Цветомир Петров дават брифинг преди началото на сесията на СОС. СНИМКА: ПРЕСЦЕНТЪР НА СОС

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание