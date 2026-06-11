Арестуваха румънец, издирван от Германия да лежи в затвора за измама. Окръжен съд Кюстендил взе мярка за неотклонение „Задържане под стража" по отношение на румънски гражданин, издирван с Европейска заповед за арест, издадени от Районен съд Фридберг, Р. Германия. Определението на Окръжен съд Кюстендил подлежи на обжалване пред Апелативен съд София.

Д. З. е задържан на 06.06.2026 г. от органите на ГПУ – Гюешево, при излизането му от Република България за Република Северна Македония, като пътник в лек автомобил, с румънска регистрация. При извършена проверка е установено, че за лицето има въведен сигнал в Шенгенската информационна система. Той се издирва за измама, за което е осъден на 2 години и 6 месеца лишаване от свобода, от които трябва да доизтърпи 154 дни, се посочва в искането на Окръжна прокуратура – Кюстендил.

Налице е валидно издадена от компетентен орган срещу исканото за задържане лице Европейска заповед за арест. Същата съдържа всички изискуеми от закона реквизити, имащи отношение към вземането на мярка за неотклонение. Описаното в Европейската заповед за арест деяние съставлява престъпление и по наказателния кодекс на Р. България, като за същото се предвижда наказание „лишаване от свобода".

Доказателствата сочат на извод за съществуваща понастоящем реална опасност от укриване на исканото лице. В представената заповед за арест се съдържат данни, че исканото лице е наясно за воденото срещу него наказателно производство, приключило с влязла в сила присъда. Аргумент за това е, че част от наложеното наказание „лишаване от свобода" е изтърпяно, но впоследствие не е било установено за определен срок от време / немалък период от време /, за да понесе докрай правните последици от тази присъда, а именно да доизтърпи остатъка от наказанието. Същевременно данните по делото сочат и съобразно обясненията на исканото лице, че същият не е трайно установен в Р. България по начин, който би гарантирал провеждането на същинското производство по ЗЕЕЗА и всичко това предпоставя съществуваща опасност от укриването му, се казва в мотивите на Окръжен съд за определяне на мярка за неотклонение"Задържане под стража".