Разкриха нелегална лаборатория за хормонални препарати в Пирдоп (Снимки)

Полицейската операция е проведена вчера от служители на секторите „Криминална полиция" и „Икономическа полиция" при ОДМВР – София, съвместно с техни колеги от РУ – Пирдоп. Извършени са претърсвания на пет адреса в Пирдоп, обитавани от местен жител.

В хода на процесуално-следствените действия са иззети близо 1000 шишенца, част от които, съдържащи контролираното вещество тестостерон, а други – течности с неизяснен към момента състав. Открити са още различни по вид анаболни стероиди, капсули с прахообразни вещества, таблетки с неустановено съдържание, етикети и опаковки за препарати, електронни везни, около 2000 празни стъклени съдове и капачки за тях, компютърна конфигурация, оборудване за бутилиране и запечатване, както и 15 000 евро в брой.

42-годишният обитател на адресите е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство за престъпление по чл. 350, ал. 1 от НК.

Според събраните до момента данни мъжът е доставял субстанции от азиатска държава, след което е произвеждал в домашни условия различни хормонални препарати, съобразно получените чрез интернет поръчки. Готовата продукция е реализирана както на територията на страната, така и в чужбина. Работата по случая продължава под надзора на прокуратурата.