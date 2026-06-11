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Ангел Георгиев обяви, че си дава депутатския имунитет

Павлета Давидова

[email protected]

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Ангел Георгиев Снимка: Facebook/Ангел Георгиев

Народният представител Ангел Георгиев от "Възраждане" обяви, че не се притеснява и ще си даде имунитета. По-рано днес стана ясно, че той е първият от настоящия парламент, за когото прокуратурата е поискала отпадане на защитата от наказателно преследване.

Депутатът настоя, че това е поредното политически мотивирано дело, а сагата продължава вече шеста година. Той отбеляза, че става въпрос за протест срещу безводието пред регионалното министерство през 2020 г.

"Не съм упражнявал насилие, бях бит, блъскан и душен няколко минути", настоя той. Полицаят дори без малко щял да му счупи ръката. Обвинението е , че е ударил униформения с прът.  

Делото продължава и по времето на Румен Радев, нищо че е започнало по времето на ГЕРБ и ДПС, добави Георгиев.

"Институциите работят като става въпрос за политически неудобни опоненти, а когато трябва да се борят с корупцията, резултатите не са задоволителни", каза той.

Срещу депутата от "Възраждане" е повдигнато обвинение за престъпление от общ характер. За да продължи делото обаче, е необходимо разрешение на Народното събрание или писмено съгласие на народния представител.

Георгиев вече си давал имунитета за същото обвинение в предишни парламенти. Негови колеги депутати от "Възраждане" обаче не се отказаха от защитата си в предходния парламент - за погрома срещу представителството на ЕК в София. Тогава обаче залата така и не им свали имунитетите. Делото там също продължава и вероятно ще има искания за отпадане и на тяхната защита.

Ангел Георгиев Снимка: Facebook/Ангел Георгиев

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