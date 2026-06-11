19-годишен пострада при падане от тротинетка

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19-годишен младеж пострада при падане от тротинетка. Инцидентът е станал в сряда в гр. Гоце Делчев. В Районното управление е получено съобщение от ФСМП-Гоце Делчев за постъпило за преглед лице, което е пострадало след ПТП.

От полицейските служители е установено, че около 22:50 часа на същата дата в с. Мосомище, 19-годишен младеж от гр. Гоце Делчев е управлявал индивидуално електрическо превозно средство с несъобразена скорост, в резултат на което е паднал на пътното платно и получил охлузвания в областта на гърба.

Направена му е проба с техническо средство за употреба на алкохол, която е отрицателна.