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Психично болна заплаши с нож жена на улицата в Кюстендил

Тони Маскръчка

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Психично болна заплаши с нож жена на улицата в Кюстендил.

Психично болна заплаши с нож жена на улицата в Кюстендил. В сряда е получен сигнал в ОДМВР чрез тел.112 от 40-годишна жена, че е била заплашена с нож на ул. „Цар Освободител" в Кюстендил от непозната жена.

Полицаите са предприели незабавни издирвателни действия и след по-малко от час извършителката на деянието е установена. Оказало се, че това е 55-годишна местна жителка, която е психично болна. Настанена е в кюстендилската болница за лечение. Досъдебно производство е образувано по случая в РУ Кюстендил, уведомена е прокуратурата.

Психично болна заплаши с нож жена на улицата в Кюстендил.

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