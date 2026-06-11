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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23021275 www.24chasa.bg

Електромобили в помощ на социалните услуги в Търговище

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Новият електромобил в село Съединение. Снимка: Община Търговище

Два нови електрически автомобила закупи абщина Търговище за нуждите на Комплекса за социални услуги в село Съединение и на Комплекса за здравно-социални услуги в Търговище. Придобивките са осигурени със средства от Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ), съобщават от общинския пресцентър.

За двата автомобила са изградени и зарядни станции с мощност от 22 kW.

Също със средства по ПВУ в четири сгради, в които се помещават общински социални услуги, са инсталирани фотоволтаични системи за собствено потребление. Те са монтирани в Комплекса за социални услуги в село Съединение, Комплекса за здравно-социални услуги, Дневния център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства и Центъра за работа с деца на улицата в областния град.

В тези сгради се предоставят общо осем социални услуги с 246 потребители. Очаква се мерките да доведат до намаляване на разходите за електроенергия и горива, както и до ограничаване на въглеродните емисии от дейността на социалните услуги.

Стойността на всички реализирани мерки възлиза на 177 хил. евро.

Новият електромобил в село Съединение. Снимка: Община Търговище

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