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Дупничанка изгоря с над 15 хил. евро за "изгодна инвестиция"

Тони Маскръчка

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Полиция СНИМКА: ГЕОРГИ КЮРПАНОВ

Дупничанка изгоря с над 15 хил. евро за "изгодна инвестиция". В сряда 66-годишна жена е заявила в РУ Дупница, че е била въведена в заблуждение чрез приложение за онлайн банкиране да направи изгодна инвестиция. Свързала се е по телефона с консултант и превела сума от 150 евро. Последвал нов разговор и жената била убедена да инвестира повече пари. Превела на посочена от „консултанта" сметка общо 15 163 евро. После контактът прекъснал.

Досъдебно производство е образувано по случая в РУ Дупница, уведомена е прокуратурата.

Полиция СНИМКА: ГЕОРГИ КЮРПАНОВ

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