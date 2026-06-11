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От морски дронове до въздушни атаки: какво тренираха ВМС в „Черно море 2026“ (Снимки)

Надежда Алексиева

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Завърши плавателната фаза на тактическото учение на Флотилия бойни и спомагателни кораби „Черно море 2026", съобщиха от Военноморските сили.

В рамките на учението тактическите формирования от състава на флотилията изпълниха задачи в условията на динамична и бързо променяща се оперативна среда както самостоятелно, така и съвместно с други формирования на ВМС.

Основен акцент по време на тренировките беше повишаването на способностите за планиране, управление и контрол на силите при изпълнение на различни мисии в морска среда.

По време на учението успешно е преминал и процесът по оценка и сертифициране по стандартите на НАТО на корабното формирование „Решителни", което е важна стъпка за участието му в бъдещи съвместни операции и мисии на Алианса.

От Военноморските сили подчертават, че различните епизоди от учението са дали възможност на екипажите и командирите да проверят и надградят своите способности за действие в реалистична обстановка на море.

Сред основните теми в „Черно море 2026" е била противодействието на морски и въздушни безпилотни системи. Именно борбата с дронове е сред най-актуалните предизвикателства пред военноморските сили по света, особено на фона на променящата се среда за сигурност в Черноморския регион.

Във фокуса на учението е останала и защитата на търговското корабоплаване, както и гарантирането на сигурността в българските морски пространства.

Според командването на флотилията натрупаният опит ще бъде използван за по-нататъшно усъвършенстване на подготовката на екипажите и повишаване на оперативната съвместимост със съюзническите сили от НАТО.

Учението „Черно море 2026" е сред основните подготовки на Военноморските сили през годината и има за цел да поддържа готовността на флота за реакция при съвременните рискове и заплахи в морската среда.

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