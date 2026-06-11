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Остават броени дни за номинации в инициативата „Пловдив – град на доброто"

24 часа Пловдив онлайн

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Едно от предишните издания на кампанията

Кампанията цели да насочи вниманието към хората, проявили човечност и отговорност

На 14 юни изтича крайният срок за подаване на предложения в ежегодната кампания „Пловдив – град на доброто", съобщават от общината. Инициативата, която се провежда под патронажа на кмета Костадин Димитров, цели да насочи вниманието към хората, които с човечност, доброволен труд и отговорност правят Пловдив по-добро място за живеене. Тя дава възможност добрите постъпки да бъдат забелязани, споделени и оценени.

Всеки, който желае да сподели история за добър човек, може да изпрати своето предложение онлайн чрез официалния сайт на инициативата: https://gradnadobroto.plovdiv.bg/.

От години чрез наградите на „Пловдив – град на доброто" се насърчава добрият пример като отговор на агресията в обществото. Кампанията отличава хора, чиито постъпки са в полза на пловдивчани, и показва, че добротата, съпричастността и готовността за помощ заслужават признание.

Община Пловдив призовава гражданите да не пропускат възможността да покажат своята признателност към хората, които са им помогнали и подкрепили в трудни моменти.
Организатори на събитието са градската управа, Професионалната гимназия по хранителна техника и технологии и Националният алианс на хора с редки болести.

Едно от предишните издания на кампанията

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