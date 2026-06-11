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Мария Жекова: Влюбих се в стара родопска къща и реших тук да създавам (подкаст)

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Мария Жекова: Влюбих се в стара родопска къща и реших тук да създавам (подкаст)

Какво кара едно 24-годишно момиче да стигне до почти обезлюдено родопско село и да реши, че точно там е нейното място?

Преди девет години Мария Жекова идва във Върбово и вижда нещо, което повечето хора биха пропуснали. Старо картофохранилище. Тишина. Планина. Чистота. Възможност за живот. За градене на бъдеще. Днес Силивряк е едно от онези места, които те карат да повярваш, че красотата не се създава с много пари, а с много смисъл.

Мнозина я познават като победителката в MasterChef и водещ на „Вкусът на България“ по bTV. Но най-интересната история на Мария Жекова не се случва в телевизионно студио. Тя се случва във Върбово.

Този разговор е за дома, за истинското родилюбие, за земяна, за животните и хората, за храната, за избора да живееш по свой начин и за истинското богатство, което не може да бъде притежавано. Мария не подарява дори автентична българска рецепта!

Има хора, които обитават дадено място. А има и хора, които постепенно се превръщат в него. Не пропускайте този разговор в „Неперфектните с Мила“.

Автор на статията

24 часа

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