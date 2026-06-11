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Арестуваха мъж, вързал кучето си за кола и го влачил

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Белезници СНИМКА: Pixabay

В Кнежа е задържан мъж, теглил куче, вързано за автомобила му. Това съобщи за БТА регионалният говорител на Областната дирекция (ОД) на МВР в Плевен Мариана Цветкова.

Тя допълни, че сигнал е подаден снощи в 20:52 часа на телефон 112 от гражданка, която съобщила, че в Кнежа лек автомобил тегли по пътното платно куче, което е вързано за колата. Кадри са разпространени и в социалните мрежи. 

Веднага към мястото е насочен автопатрул от районното управление. Полицаите са установили извършителя. Това е 65-годишен мъж, който е собственик на кучето. Въпреки че не са констатирани външни травматични увреждания, животното веднага е транспортирано във ветеринарна клиника, като прегледите са установили, че е в добро състояние, каза още Цветкова. 

Извършен е оглед, образувано е досъдебно производство. Случаят е докладван на компетентната прокуратура. Собственикът на кучето е задържан, предстои да му бъде повдигнато обвинение за хулиганство.

 

Белезници СНИМКА: Pixabay

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